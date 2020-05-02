Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 2 мая 2020 года: еще один погибший и прирост заболевших
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске продолжает расти. На 11 часов 2 мая подтверждено 643 новых случая, что на 65 больше, чем за вчерашний день. При этом, также зафиксирован новый случай смерти больного с COVID-19.
Как сообщают в региональном минздраве, причиной смерти умершего пенсионера стала легочная недостаточность. Болезнь от коронавируса стала лишь сопутствующей. Кроме того, за последние сутки было проведено более 3 тысяч исследований.
69 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц. Остальные зараженные получают всю необходимую помощь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»