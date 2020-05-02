Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 2 мая 2020 года: еще один погибший и прирост заболевших

2 Май 2020 2020-05-02T09:16:58+03:00

Прирост числа заболевших по сравнению с 1 мая увеличился почти в два раза Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинске продолжает расти. На 11 часов 2 мая подтверждено 643 новых случая, что на 65 больше, чем за вчерашний день. При этом, также зафиксирован новый случай смерти больного с COVID-19.

Как сообщают в региональном минздраве, причиной смерти умершего пенсионера стала легочная недостаточность. Болезнь от коронавируса стала лишь сопутствующей. Кроме того, за последние сутки было проведено более 3 тысяч исследований.

69 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц. Остальные зараженные получают всю необходимую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU