Пожарные Челябинской области спасли 45 человек в свой профессиональный праздник

2 Май 2020 2020-05-02T10:48:54+03:00

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Подарок работникам на праздник: пожарные Челябинской области спасли 45 человек из горящего здания. Происшествие произошло 30 апреля, в день пожарной охраны.

Как сообщили в региональном МЧС, пожар произошел в девятиэтажном общежитии по улице Богдана Хмельницкого в Миассе. Очагом возгорания стала квартира на первом этаже здания, из-за которой весь подъезд был в дыме.

— Облачившись в специальные аппараты для дыхания, огнеборцы заходили в квартиры и выводили жильцов на улицу. Таким образом удалось спасти 36 взрослых и 5 детей. Еще четырех человек пожарные эвакуировали с балкона по трехколенной лестнице, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам пожара одному из детей понадобилась медицинская помощь. Пятилетний мальчик был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожают.

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ИСТОЧНИК KP.RU