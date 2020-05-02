За майские праздники спецрейсами вернут 71 южноуральца из за границы
Своих не бросаем: за майские праздники на родину вернут 71 южноуральца из за границы. Туристов будут встречать в местах прибывания сотрудники Роспотребнадзора.
Первыми в Челябинскую область вернутся 24 студента из Белоруссии. 3 мая их привезут на поезде на вокзал Челябинска. Следом за ними в аэропорту Кольцово прилетит самолет из Таиланда с 14 южноуральцами. Затем 4, 5, 6 мая ожидается возвращение еще 33 жителя Челябинской области из Таджикистана, Турции и Израиля.
Всех возвращающихся из заграницы разместят в пунктах временного размещения на двухнедельную изоляцию под присмотром врачей. В обсерваторе у них возьмут анализ на коронавирусную инфекцию.
Жительница Челябинска, вернувшаяся из Таиланда, попала в обсерватор
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ИСТОЧНИК KP.RU
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