За майские праздники спецрейсами вернут 71 южноуральца из за границы

2 Май 2020 2020-05-02T12:53:52+03:00

Южноуральцев на самолетах будут встречать в Екатеринбурге и Уфе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристов будут везти на поездах и самолетах

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Своих не бросаем: за майские праздники на родину вернут 71 южноуральца из за границы. Туристов будут встречать в местах прибывания сотрудники Роспотребнадзора.

Первыми в Челябинскую область вернутся 24 студента из Белоруссии. 3 мая их привезут на поезде на вокзал Челябинска. Следом за ними в аэропорту Кольцово прилетит самолет из Таиланда с 14 южноуральцами. Затем 4, 5, 6 мая ожидается возвращение еще 33 жителя Челябинской области из Таджикистана, Турции и Израиля.

Всех возвращающихся из заграницы разместят в пунктах временного размещения на двухнедельную изоляцию под присмотром врачей. В обсерваторе у них возьмут анализ на коронавирусную инфекцию.

Жительница Челябинска, вернувшаяся из Таиланда, попала в обсерватор 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU