В Челябинской области вандал опрокинул памятник на могиле монахини

2 Май 2020 2020-05-02T13:06:32+03:00

По словам сотрудников местного храма, нарушитель был в невменяемом состоянии

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Коронавирус не останавливает вандалов: в Челябинской области вандал опрокинул крест на могиле монахини из местного храма. Нарушитель воспользовался тем, что храм не работал из-за режима самоизоляции.

iereyevgenyflyagin В Челябинской области вандал разбил крест на могиле монахини

Инцидент произошел в поселке Харино. Как рассказал отец Евгений Флягин, мужчину, который совершил преступление в пьяном состоянии, уже поймали. Его опознали сотрудники храма.

— Дознаватель сказала, что до 1 мая задержанный находиться в полиции и как придет в себя будет опрошен. По возбуждению УД будет отдельно сообщено. Полицейские молодцы, профессионально выполнили свой долг! — пишет священник в своих социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU