В Челябинской области вандал опрокинул памятник на могиле монахини
Коронавирус не останавливает вандалов: в Челябинской области вандал опрокинул крест на могиле монахини из местного храма. Нарушитель воспользовался тем, что храм не работал из-за режима самоизоляции.
Инцидент произошел в поселке Харино. Как рассказал отец Евгений Флягин, мужчину, который совершил преступление в пьяном состоянии, уже поймали. Его опознали сотрудники храма.
— Дознаватель сказала, что до 1 мая задержанный находиться в полиции и как придет в себя будет опрошен. По возбуждению УД будет отдельно сообщено. Полицейские молодцы, профессионально выполнили свой долг! — пишет священник в своих социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU