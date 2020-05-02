В Челябинске произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга

2 Май 2020 2020-05-02T15:27:47+03:00

На месте работают две машины скорой. Фото: читатель КП

Информации о пострадавших пока нет

Изменить размер текста: A A

Когда машины не остались на самоизоляции: в Челябинске произошло серьезное ДТП с участием каршерингового автомобиля. На месте работают медики.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Курчатова и Воровского. Автомобиль KIA столкнулся с машиной от URAмобиля. От удара арендованое авто снесло забор и вылетело на газон.

Из-за ДТП машины получили серьезные повреждения. По предварительной информации, серьезно пострадавших в ходе происшествия нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU