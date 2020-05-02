2020-05-02T15:27:47+03:00
Происшествия

В Челябинске произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга

Информации о пострадавших пока нет
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На месте работают две машины скорой. Фото: читатель КПНа месте работают две машины скорой. Фото: читатель КП
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Когда машины не остались на самоизоляции: в Челябинске произошло серьезное ДТП с участием каршерингового автомобиля. На месте работают медики.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Курчатова и Воровского. Автомобиль KIA столкнулся с машиной от URAмобиля. От удара арендованое авто снесло забор и вылетело на газон.

Из-за ДТП машины получили серьезные повреждения. По предварительной информации, серьезно пострадавших в ходе происшествия нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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