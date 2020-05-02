В Челябинской области ожидается серьезное потепление

2 Май 2020 2020-05-02T16:21:31+03:00

Раньше от жары спасались так, теперь придется с помощью вентилятора Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Погода в Челябинской области во всей красе: на Южном Урале ожидается серьезное похолодание, а затем потепление. Всю следующую неделю температура будет варьироваться от -3 до +27 градусов.

Как сообщают в региональном гидрометцентре, самое серьезное похолодание ожидается ночью 3 мая — в некоторых частях региона ожидаются заморозки. При этом, уже с понедельника, 4 мая, температура начнет повышаться с каждым днем, достигнув максимума 9 мая — тогда воздух прогреется до +27 градусов.

При этом синоптики отмечают, что в течении всей недели не ожидается осадки или облачная погода. По ночам температура воздуха будет держаться в районе 10-12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU