Пандемия не помеха: в Челябинске продолжается строительство школ и детсадов

2 Май 2020 2020-05-02T18:02:18+03:00

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Пандемия идет, а строительство продолжается: Алексей Текслер посетил несколько стройплощадок будущих челябинских школ и детсадов. Некоторые объекты готовы частично, некоторые уже сданы.

Самым готовым проектом можно назвать строящуюся школу в микрорайоне «Парковый». Здание сможет вместить в себя почти полторы тысячи учеников, а также будет оснащено по последнему слову техники. Школу планируют сдать через два месяца.

Еще один из ожидаемых объектов — детский сад в микрорайоне Академ Riverside. Сейчас здание готово почти наполовину: идет установка окон, а также монтаж внутренних инженерных сетей. Изначально детсад должны были сдать в октябре 2020 года, однако Алексей Текслер по итогам визита попросил завершить все работы на объекте к сентябрю.

Детсад в Академе должен быть сдан к сентябрю 2020 года. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Также губернатор посетил Увельский район, где оценил ход работ на стадионе «Олимпиский», где по его поручению ведется реконструкция трибун и футбольного поля.

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ИСТОЧНИК KP.RU