Южноуральских работников Чаяндинского месторождения эвакуируют на родину

2 Май 2020 2020-05-02T18:22:56+03:00

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Южноуральцев, которые работали на Чаяндинском месторождении в Якутии, вернут обратно в Челябинскую область. На объекте зафиксировали несколько подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

— Мы не бросим земляков. Сейчас уточняем количество работающих там жителей области, прорабатываем детали, — рассказал Алексей Текслер.

Челябинцев доставят обратно домой с соблюдением всех мер предосторожности. Как и других южноуральцев, которые возвращаются в регион, их разместят в одном из обсерваторов, где нефтедобытчики будут находится две недели под наблюдением врачей. О том, как челябинцев доставят домой, дополнительно расскажут в правительстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU