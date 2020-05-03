Челябинск после субботников завален черными мешками с мусором

3 Май 2020 2020-05-03T07:01:49+03:00

Платить за вывоз этого мусора никто не хочет. Фото: пресс-служба ЦКС.

Коммунальщики не спешат платить за из вывоз

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Управляющие компании и ТСЖ города отказываются платить за вывоз мусора, собранного на субботниках. Мешки и ветки подкидывают на контейнерные площадки с бытовыми отходами. Это противоречит российским законам.

— Управляющие компании и ТСЖ должны заключать с регоператором отдельный договор на вывоз мусора после субботников. В этом случае мусор мы уберем на следующий же день. Но коммунальные организации не торопятся это делать, — говорит заместитель генерального директора ЦКС по производству Алексей Петров.

Эти мешки лежат во дворе дома № 60 по улице Гагарина в Челябинске. Фото: пресс-служба ЦКС.

По подсчетам регоператора, объем не вывезенных мешков после санитарной очистки городов и поселков Челябинской области приближается к тысяче кубометров. Только сотрудники ЦКС зафиксировал больше 300 нарушений.

А это уже улица Пирогова, 1а, в Челябинске. Фото: пресс-служба ЦКС.

В прошлом году по просьбе губернатора области «Центр коммунального сервиса» потратил шесть миллионов рублей, чтоб вывезти мусор после субботников за свой счет. В этом году работники ЦКС проводят фото- и видеосъемку брошенных пакетов со спилами и листвой, которые портят вид городов и ухудшают экологию. По каждому нарушению будет составлено обращение в минэкологии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU