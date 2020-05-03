Детский омубдсмен из Челябинской области рассказала, какие ей преподносить подарки

3 Май 2020 2020-05-03T07:42:35+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала в Instagram о неудачной попытке подарить ей деньги на майские праздники.

— Отказалась от подарка на сумму 2 тыс. рублей, так как это было связано с реализацией должностных полномочий. Поймите нас правильно и не расстраивайтесь в подобных случаях. Вы всегда можете выразить свои намерения искренними и теплыми словами! — заметила омбудсмен.

Евгения Майорова напомнила, что в России государственным служащим запрещается принимать подарки на сумму выше 3 тыс. рублей. Причем неважно: деньгами, подарочными наборами, алкоголем, драгоценностями… На чиновника и на поднесшего такой подарок могут завести уголовное дело.

— Чтобы избежать недопонимания и неприятных ситуаций, мы всегда проверяем переданные нам вещи. Не стоит удивляться, если вы подарили на день рождения вашему любимому сотруднику коробку конфет Rafaello, а он при вас открыл ее и проверил содержимое или вовсе отказался от подарка, — предупредила Майорова.

ИСТОЧНИК KP.RU