В Челябинской области растет число безработных

3 Май 2020 2020-05-03T07:51:47+03:00

По мнению экспертов, безработица будет расти до июля 2020 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Показатель превысил прогнозы почти на две тысячи

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Пандемия коронавируса и кризис делают свое дело: в Челябинской области продолжает расти количество безработных. Только за первые два дня мая на учет встали полторы тысячи человек.

Общее число безработных, по последней информации, составило 38 тысяч человек. Таким образом, прирост за первый месяц самоизоляции составил почти 60 процентов по сравнению с мартом.

При этом, количество безработных даже превысило прогнозы экспертов. Ранее начальник главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов высказывался, что на конец апреля на учет встанут 36 тысяч человек.

Стоит ли стоять в очередях за пособием по безработице, — HR-специалист Екатерина Карпенко 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU