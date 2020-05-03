2020-05-03T08:57:12+03:00
Общество

На улицы Челябинской области вновь выехали мотопатрули ГИБДД

Новые взводы будут оперативнее выезжать к местам ДТП
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: пресс-служба МВД по Челябинской областиФото: пресс-служба МВД по Челябинской области
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Погода позволяет: на улицы Челябинска и Магнитогорска выехали мотопатрули ГИБДД. Новые взводы, оснащенные по последнему слову техники, будут следить за безопасностью на дорогах, а также напоминать гражданам о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

— В условиях режима повышенной опасности мотопатрули полка ДПС города Челябинска максимально приближены к лесопарковой зоне, они напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила самоизоляции, разъясняют недопустимость передвижения на транспорте без крайней необходимости, — отметили в пресс-службе ГУ МВД области.

Среди технических новшеств: спутниковая связь, оборудование для фото- и видеофиксации. Кроме того, всех сотрудников оснастят необходимой экипировкой для патрулирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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