Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 3 мая 2020 года: первая смерть среди медиков

3 Май 2020 2020-05-03T09:27:59+03:00

С начала пандемии погибло пять человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 3 мая 2020 года снизилось, но не значительно. За прошедшие сутки в регионе подтверждено 59 новых случаев заражения, а также первая смерть медика.

Как рассказали в региональном минздраве, общее число заболевших приближается к седьмой сотне — с начала распространения вируса в Челябинской области зафиксировано 697 случаев. С начала пандемии в регионе погибли шесть человек. При этом, в ведомстве отмечают, что 74 пациента уже выздоровели и выписаны из больниц.

Всего под медицинским наблюдением находится 608 человек. Они находятся в изолированных боксах и получают все необходимое лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU