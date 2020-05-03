Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 3 мая 2020 года: первая смерть среди медиков
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 3 мая 2020 года снизилось, но не значительно. За прошедшие сутки в регионе подтверждено 59 новых случаев заражения, а также первая смерть медика.
Как рассказали в региональном минздраве, общее число заболевших приближается к седьмой сотне — с начала распространения вируса в Челябинской области зафиксировано 697 случаев. С начала пандемии в регионе погибли шесть человек. При этом, в ведомстве отмечают, что 74 пациента уже выздоровели и выписаны из больниц.
Всего под медицинским наблюдением находится 608 человек. Они находятся в изолированных боксах и получают все необходимое лечение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»