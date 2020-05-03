В Челябинске за соблюдением режима изоляции на майских праздниках будут следить дополнительные патрули полиции

3 Май 2020 2020-05-03T13:24:35+03:00

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«То, как жители региона соблюдают режим, вызывает вопросы»: в Челябинске и Копейске усилят полицейское патрулирование улиц. За прошедшую неделю, индекс самоизоляции в регионе нередко был одним из самых низких по стране, а в майские праздники еще больше вероятность того, что люди массово выйдут на улицы.

Об усилении рассказал губернатор Алексей Текслер. По словам главы региона, количество передвижных пунктов полиции увеличилось почти в два раза. Дорожный контроль также усилен не только в городе, но и за его пределами. На въездах и выездах в город дежурят посты ГИБДД.

— Когда наши жители не проявляют ответственность, тогда ответственность вынуждены проявлять работники полиции, которые работают без выходных и праздников, — рассказал глава региона.

Некоторые уже смогли испытать усиление на себе. Так, одной из наших читательниц пришлось столкнуться с целым полицейским коридором на Площади Революции.

— Я на такси еду, нас пропустили. Водитель говорит: «везучая вы, пропустили, обычно останавливают». У меня правда один вопрос к таксисту: зачем тогда он повез меня через площадь? Еду с Воровского в Ленинский. Он мог бы поехать через Доватора, там никого, — пишет читательница КП-Челябинск Ирина.

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ИСТОЧНИК KP.RU