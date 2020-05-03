В колонии под Челябинском эвакуировали сотрудников и заключенных

3 Май 2020 2020-05-03T14:36:03+03:00

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День начинается с дыма и пожарных: в исправительной колонии №6 в Копейске эвакуировали 69 человек. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН, всему виной стало задымление в одном из корпусов.

— 3 мая в 10:35 в бытовом помещении одного из отрядов колонии произошло замедление. Из-за происшествия 69 человек, среди которых были сотрудники и заключенные, были эвакуированы. Открытого горения не было. Причина задымления устанавливается, — рассказали в ведомстве.

Сейчас задымление локализовано и ликвидировано. На месте работали сотрудники МЧС, которые не допустили пожара. Погибших и пострадавших в ходе происшествия нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU