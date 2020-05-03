Несмотря на карантин, в Челябинске продолжается благоустройство центра

3 Май 2020 2020-05-03T16:48:20+03:00

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Карантин и майские праздники не повод останавливать украшение города: в Челябинске продолжается благоустройство центра. Об этом рассказал замглавы города по городской среде Александр Егоров.

Среди главных изменений — высадка кустарников. Новые растения появится в сквере у театра оперы и балета, а также на улице Тернопольской. Кроме озеленения, на центральных улицах города расставляют новые малые архитектурные формы и скамейки.

При этом, это далеко не единственные работы по благоустройству, которые сейчас идут в городе. Всего этой весной должно появиться 13450 единиц растений, которые будут высажены в знаковых местах Центрального района Челябинска. Их них 155 деревьев, 2709 кустарников и 10500 многолетних растений.

Вице-мэр Челябинска Александр Егоров о благоустройстве в кризис 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU