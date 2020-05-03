2020-05-03T16:48:20+03:00
Общество

Несмотря на карантин, в Челябинске продолжается благоустройство центра

Среди изменений — кустарники и новые скамейки
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Александр Егоров, TelegramФото: Александр Егоров, Telegram
Изменить размер текста:

Карантин и майские праздники не повод останавливать украшение города: в Челябинске продолжается благоустройство центра. Об этом рассказал замглавы города по городской среде Александр Егоров.

Среди главных изменений — высадка кустарников. Новые растения появится в сквере у театра оперы и балета, а также на улице Тернопольской. Кроме озеленения, на центральных улицах города расставляют новые малые архитектурные формы и скамейки.

При этом, это далеко не единственные работы по благоустройству, которые сейчас идут в городе. Всего этой весной должно появиться 13450 единиц растений, которые будут высажены в знаковых местах Центрального района Челябинска. Их них 155 деревьев, 2709 кустарников и 10500 многолетних растений.

Вице-мэр Челябинска Александр Егоров о благоустройстве в кризис

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Челябинска высаживают яблони с помощью отбойного молотка. Взрослые деревья появились на разделительной полосе пр. Ленина (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске из-за карантина по коронавирусу закрыли спецприемник
Девочка-полиглот из Челябинска поразила всех на шоу «Лучше всех»
Несмотря на карантин, в Челябинске продолжается благоустройство центра
Плюс один: в Челябинске госпитализировали еще одного священника митрополии
В колонии под Челябинском эвакуировали сотрудников и заключенных
В Челябинске за соблюдением режима изоляции на майских праздниках будут следить дополнительные патрули полиции
В Челябинске погибла двухсотлетняя лиственница
С таким не шутят: в Челябинской области выписали штраф за фейк о коронавирусе
В Челябинской области от коронавируса скончался медик
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 3 мая 2020 года: первая смерть среди медиков
На улицы Челябинской области вновь выехали мотопатрули ГИБДД
В Челябинской области растет число безработных
Детский омубдсмен из Челябинской области рассказала, какие ей преподносить подарки
Челябинск после субботников завален черными мешками с мусором
Южноуральских работников Чаяндинского месторождения эвакуируют на родину
Пандемия не помеха: в Челябинске продолжается строительство школ и детсадов
В Челябинской области ожидается серьезное потепление
В Челябинске произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга
В Челябинске продолжают убирать серые заборы
В Челябинской области вандал опрокинул памятник на могиле монахини
За майские праздники спецрейсами вернут 71 южноуральца из-за границы
Пожарные Челябинской области спасли 45 человек в свой профессиональный праздник