В Магнитогорске из-за карантина по коронавирусу закрыли спецприемник

3 Май 2020 2020-05-03T18:33:45+03:00

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Карантин для задержанных: в Магнитогорске закрыли спецприемник из-за коронавируса. В отделении размещали нарушителей, арестованных по административным правонарушениям.

— В специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке УМВД России по городу Магнитогорску, приостановлена работа в связи с нахождением на режиме изоляции сотрудников в рамках проводимых мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, — рассказали в УМВД Магнитогорска.

Как добавили в ведомстве, спецприемник закрыли на время. После проведения санитарной обработки, отделение продолжит работу в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU