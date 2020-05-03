В Магнитогорске из-за карантина по коронавирусу закрыли спецприемник
Карантин для задержанных: в Магнитогорске закрыли спецприемник из-за коронавируса. В отделении размещали нарушителей, арестованных по административным правонарушениям.
— В специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке УМВД России по городу Магнитогорску, приостановлена работа в связи с нахождением на режиме изоляции сотрудников в рамках проводимых мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, — рассказали в УМВД Магнитогорска.
Как добавили в ведомстве, спецприемник закрыли на время. После проведения санитарной обработки, отделение продолжит работу в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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