14-дневная изоляция в Кургане для приезжих из других городов: как будет работать и сколько по времени

4 Май 2020 2020-05-04T06:58:10+03:00

Обязательную самоизоляцию обязаны соблюдать не только прибывшие, но вся семья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вводится обязательная 14-дневная изоляция в Кургане для приезжих из других городов

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о введении 14-дневной изоляции в Кургане для приезжих из других городов. Правило действует для прибывающих из ХМАО — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Мурманской области.

— По прибытию необходимо сдать анализ на COVID-19, а затем соблюдать двухнедельный режим изоляции на дому или в условиях обсерватора. Кроме того, режим самоизоляции будут соблюдать и те, кто совместно проживает с прибывшими из вышеперечисленных регионов, — сообщили в оперштабе.

Правило действует с сегодняшнего дня, 4 мая, и до особого распоряжения. Ранее было принято подобное решение для прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Для прибывающих из Челябинской области такого правила нет.

Кстати, в майские праздники ограничен въезд в Курганскую область. Въезд разрешен жителям региона, а также тем, кто приезжает по работе, на похороны или на лечение.

— Такие ограничения не помешают движению спецтранспорта — пожарных машин, «скорой помощи» и других — такой транспорт может проехать по федеральным трассам, — уточнили в оперштабе.

По последним данным, в Курганской области зафиксировано 55 случаев новой коронавирусной инфекции. 15 человек уже выписаны. Смертельных случаев не было.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Граждане обязаны сообщать о своем прибытии в Курганскую область, месте, датах пребывания на указанных территориях и контактную информацию на горячую линию по номерам телефонов: 8 (800) 100-45-04, 8 (3522) 25-03-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU