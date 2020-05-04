2020-05-04T07:55:28+03:00
Общество

Прохладная погода в Челябинской области сменятся аномальной жарой

Что обещают синоптики
Ирина ФАДЮШИНА
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Чем теплее погода, тем больше соблазнов выйти на улицуЧем теплее погода, тем больше соблазнов выйти на улицуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С сегодняшнего дня, 4 мая, синоптики челябинского гидрометцентра прогнозируют резкое потепление в Челябинской области. Днем воздух прогреется до +14...+19. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Челябинске ожидается +14..+16 м/с. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

С завтрашнего дня столбик термометра начнет подниматься выше отметки +20. Теплая погода сохранится и на День Победы. К сожалению, у южноуральцев будет еще больше соблазнов выйти на прогулку.

Накануне губернатор Алексей Текслер выразил негодование, что в регионе низкий уровень самоизоляции и заявил об усилении полицейских патрулей.

— Когда наши жители не проявляют ответственность, тогда ответственность вынуждены проявлять работники полиции, которые работают без выходных и праздников, — отметил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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