В Челябинскую область прибыли 200 вахтовиков, эвакуированных из Якутии

4 Май 2020 2020-05-04T08:27:47+03:00

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Накануне вечером в аэропорт Магнитогорска доставили две сотни вахтовиков, работавших на нефтегазоконденсатном месторождении Чаядинском месторождении в Якутии. Там произошла вспышка COVID-19.

Все эвакуированные — жители соседней Башкирии. Из аэропорта из доставили в один из санаториев Абзелиловского района, где они проведут ближайшие две недели.

Как сообщают наши коллеги КП-Уфа, вахтовики устроили стихийный митинг против своих работодателей. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что будут эвакуированы все уроженцы республики, а это еще около 1600 человек. Не исключено, что среди них есть заболевшие COVID-19.

Напомним, в течение майских праздников домой вернется 71 турист из-за границы. В частности, 4-6 мая ожидается возвращение туристов из Таджикистана, Турции и Израиля. Всех их отправят на двухнедельный карантин в обсерваторы и обследуют на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU