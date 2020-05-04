Предпринимателя из Челябинской области отдали под суд за торговлю контрафактом
30-летнему жителю Чебаркуля грозит два года лишения свободы и штраф до 80 тыс. рублей за торговлю контрафактной одеждой. Предприниматель торговая одеждой и обувью с лейблами известных брендов, только все это было пошито в подпольных цехах.
— Товары были произведены не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. У продавца отсутствовало свидетельство на товарные знаки, договор об их уступке и лицензионное соглашение. Кроме этого, магазин не включен в перечень торговых точек имеющих право на реализацию продукции известных брендов, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
У ИПшника изъяли более 140 единиц контрафактного товара. Ущерб известным производителям составил около 1 млн рублей. Ранее торговец уже получал предупреждение от полиции. Расследование дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» (ч. 1 ст. 180 УК РФ) завершено, материалы переданы в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU