«Невидимый поворот»: водитель мусоровоза погиб, врезавшись в стелу на въезде в Златоуст

4 Май 2020 2020-05-04T10:36:23+03:00

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Накануне вечером произошло смертельное ДТП на въезде в Златоуст. Водитель грузовика-мусоровоза врезался в стелу. От сильного удара машина перевернулась, водитель погиб.

— 54-летний водитель Mercedes-Benz Axor не выбрал безопасную скорость движения при повороте, совершил опрокидывание и наезд на препятствие, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

В кабине мусоровоза был 41-летний пассажир. Его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются. В сообществе «Регион-74 | Златоуст» водители жалуются, что на этом участке дороги нет освещения. На «невидимый» поворот жаловались многократно. Может быть трагедия заставит принять меры, надеются жители.

— Фонари нужны 100% Я как-то ночью в снегопад этот поворот чуть не проехал, увидел его уже когда проезжал мимо, но на легковой проще о тормозиться, через встречу заехать пришлось. Водила возможно также не увидел вовремя поворот и не оттормозился заранее, — пишет Андрей Зуйков.

От удара машина опрокинулась на бок. Фото: Регион-74 | Златоуст/vk.com

Между тем, в комментариях возникли вопросы к водителям водителю и коммунальщикам.

— На знаки смотреть не пробовали? Попробуйте, реально помогает. Есть и знак поворота, и отдельная полоса, — пишет Лира Фроликова.

— Фонари фонарями, но думаете он там первый раз ехал? А то, что ехал там ночью, это нормально? Сама лично видела, как на днях грузили мусор в 00:06 в Кусе! Сколько длится их смена? — пишет Наталья Уткина.

— При чем тут освещение? На этом перекрестке нанесена прекрасная разметка, которую четко видно, так же сделана полоса специально для снижения скорости и, поворота, опять же с четко видимой разметкой! Соблюдая правила и скоростной режим не один поворот не будет сложным! А уж если входить в поворот со скоростью 100 км/ч, то ни какое освещение вам не поможет! Проезжая сегодня мимо этого кольца, понятно, что скорость явно даже не 50 км/ч! — пишет пользователь с ником Антон Александрович-Т.

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