Танк на Комсомольской площади в Челябинске стал розовым

4 Май 2020 2020-05-04T16:54:09+03:00

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Ко 75-летию победы в Челябинске начали реставрировать танк ИС-3 на Комсомольской площади. По данным госзакупок, за обновление монумента заплатили более 1 млн рублей. Каково было удивление горожан, когда он изменил цвет. Кому-то он кажется розовым, кому-то терракотовым, кому-то кирпичным.

Челябинцы недоумевают: что за новая мода? Или горе-реставраторы решили испортить еще и танк. Все помнят, что произошло с памятником Ленину на площади Революции.

В администрации заверили, что ремонтные работы еще не завершены и уже совсем скоро танк приобретет привычный вид.

СПРАВКА КП

ИС-3 — советский тяжелый танк, запущенный в серийное производство на заводе ЧТЗ в последние дни Великой Отечественной войны, но не успевший принять участие в боях. Боевую машину прозвали «танком Победы».

Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серий советских тяжелых танков выпуска 1943—1953 годов. Индекс 3 соответствует третьей серийной модели танка этого семейства. Из-за характерной формы верхней лобовой части корпуса получил прозвище «Щука».

Монумент был установлен на Комсомольской площади Челябинска в год 20-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU