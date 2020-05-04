Антикризисный газон: возле новостроек в Челябинске высадили лук

4 Май 2020 2020-05-04T16:12:00+03:00

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По улице Академика Королева на Тополиной аллее высадили огромные луковицы. И они уже начали прорастать. Фотографией поделился Лев Владов.

— Центральный район открывает новый подход в благоустройстве — городские огороды! — написал челябинский урбанист.

В администрации района пояснили, что кто-то разбил огород по личной инициативе. Сейчас предстоит найти инициативного агрария.

Как вам идея? Пишите в комментариях!

Вице-мэр Челябинска Александр Егоров о благоустройстве в кризис 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU