2020-05-04T16:12:00+03:00
Общество

Антикризисный газон: возле новостроек в Челябинске высадили лук

Урбанист оценил идею
Ирина ФАДЮШИНА
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Лук появился на улице Академика Королева. Фото: Челябинский урбанистЛук появился на улице Академика Королева. Фото: Челябинский урбанист
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По улице Академика Королева на Тополиной аллее высадили огромные луковицы. И они уже начали прорастать. Фотографией поделился Лев Владов.

— Центральный район открывает новый подход в благоустройстве — городские огороды! — написал челябинский урбанист.

В администрации района пояснили, что кто-то разбил огород по личной инициативе. Сейчас предстоит найти инициативного агрария.

Как вам идея? Пишите в комментариях!

Вице-мэр Челябинска Александр Егоров о благоустройстве в кризис

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ИСТОЧНИК KP.RU

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