Антикризисный газон: возле новостроек в Челябинске высадили лук
По улице Академика Королева на Тополиной аллее высадили огромные луковицы. И они уже начали прорастать. Фотографией поделился Лев Владов.
— Центральный район открывает новый подход в благоустройстве — городские огороды! — написал челябинский урбанист.
В администрации района пояснили, что кто-то разбил огород по личной инициативе. Сейчас предстоит найти инициативного агрария.
Как вам идея? Пишите в комментариях!
Вице-мэр Челябинска Александр Егоров о благоустройстве в кризис
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ИСТОЧНИК KP.RU