На пожаре в деревне под Челябинском погибли трое
В деревне Султаево (Сосновский района) произошел серьезный пожар. Два деревянных дома моментально вспыхнули и огонь могу перекинуться на соседние. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В одном из домов погибли трое мужчин.
— Жильцы соседнего поврежденного дома (пять человек, в том числе двое детей) будут проживать в Султаево. Для этой цели им будет предоставлен во временное пользование дом одного из односельчан на безвозмездной основе, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
К тушению привлечено 56 человек и 17 единиц техники. На помощь спасателям из пожарной части Долгодеревенского были привлечены дополнительные силы.
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ИСТОЧНИК KP.RU