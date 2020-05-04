2020-05-04T16:35:41+03:00
Происшествия

На пожаре в деревне под Челябинском погибли трое

Жители соседнего дома остались без крова
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиФото: ГУ МЧС по Челябинской области
Изменить размер текста:

В деревне Султаево (Сосновский района) произошел серьезный пожар. Два деревянных дома моментально вспыхнули и огонь могу перекинуться на соседние. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В одном из домов погибли трое мужчин.

— Жильцы соседнего поврежденного дома (пять человек, в том числе двое детей) будут проживать в Султаево. Для этой цели им будет предоставлен во временное пользование дом одного из односельчан на безвозмездной основе, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

К тушению привлечено 56 человек и 17 единиц техники. На помощь спасателям из пожарной части Долгодеревенского были привлечены дополнительные силы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штрафы за нарушение самоизоляции в Челябинской области: контроль ужесточен
«Я рад вернуться в Челябинск»: Анвар Гатиятулин вновь стал главным тренером «Трактора»
На пожаре в деревне под Челябинском погибли трое
Антикризисный газон: возле новостроек в Челябинске высадили лук
Танк на Комсомольской площади в Челябинске стал розовым
Очаги заражения коронавирусом в Челябинской области: вспышка в Октябрьском районе
Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать
«Половина больны коронавирусом»: из Якутии эвакуируют около 200 вахтовиков-уроженцев Челябинской области
По регламенту дистанта живет и работает сегодня ведущий вуз Южного Урала
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 4 мая 2020 года: случаи тяжелые
Роддом в Магнитогорске отдали для больных коронавирусом и пневмонией
«Невидимый поворот»: водитель мусоровоза погиб, врезавшись в стелу на въезде в Златоуст
Коронавирус в Челябинской области по районам: остались ли места, где нет ни одного случая
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 мая 2020 года приближается к 800
Предпринимателя из Челябинской области отдали под суд за торговлю контрафактом
В Челябинскую область прибыли 200 вахтовиков, эвакуированных из Якутии
Прохладная погода в Челябинской области сменятся аномальной жарой
14-дневная изоляция в Кургане для приезжих из других городов: как будет работать и сколько по времени
В Магнитогорске из-за карантина по коронавирусу закрыли спецприемник
Девочка-полиглот из Челябинска поразила всех на шоу «Лучше всех»