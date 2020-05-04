На пожаре в деревне под Челябинском погибли трое

4 Май 2020 2020-05-04T16:35:41+03:00

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В деревне Султаево (Сосновский района) произошел серьезный пожар. Два деревянных дома моментально вспыхнули и огонь могу перекинуться на соседние. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В одном из домов погибли трое мужчин.

— Жильцы соседнего поврежденного дома (пять человек, в том числе двое детей) будут проживать в Султаево. Для этой цели им будет предоставлен во временное пользование дом одного из односельчан на безвозмездной основе, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

К тушению привлечено 56 человек и 17 единиц техники. На помощь спасателям из пожарной части Долгодеревенского были привлечены дополнительные силы.

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ИСТОЧНИК KP.RU