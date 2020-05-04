«Я рад вернуться в Челябинск»: Анвар Гатиятулин вновь стал главным тренером «Трактора»

4 Май 2020 2020-05-04T18:30:03+03:00

Анвар Гатиятулин был тренером черно-белых с 2015 по 2018 годы. Фото: hctraktor.org

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Сбылась мечта многих болельщиков «Трактора»: Анвар Гатиятулин, с которым команда завоевала бронзу в сезоне 2017/2018, вновь возглавил тренерский штаб черно-белых. Задачу по возвращению специалиста ставил президент хоккейного клуба губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Я, как и все болельщики «Трактора», очень рад, что мы вместе - команда, болельщики и новый главный тренер. Анвар Рафаилович тот человек, с которым связаны последние спортивные успехи Трактора. Болельщики заждались возвращения победных эмоций. Мы ждём, что вы сможете продолжить славные традиции Челябинского хоккея, – отметил глава региона.

— Я рад вернуться в Челябинск, в «Трактор». С сегодняшнего дня приступаю к работе. Благодарю за доверие, — прокомментировал Анвар Гатиятулин.

Гендиректор клуба Иван Савин представил проект стратегии развития на ближайшую пятилетку. Как сообщает пресс-служба губернатора, «она основана на современных моделях и лучших традициях южноуральского хоккея, с опорой на воспитанников своей хоккейной школы». Отдельно губернатор обратил внимание на работе с болельщиками.

— Болельщики поддерживают команду и в радости, и в горе. Важно сохранить на трибунах болельщиков со стажем и привлечь новых, — подчеркнул Алексей Текслер.

Возвращение Анвара Гатиятулина и новая стратегия «Трактора».Официальный канал ХК Трактор на Youtube!

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ИСТОЧНИК KP.RU