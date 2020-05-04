2020-05-04T18:30:03+03:00
Спорт

«Я рад вернуться в Челябинск»: Анвар Гатиятулин вновь стал главным тренером «Трактора»

Задачу вернуть наставника черно-белых ставил губернатор
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Анвар Гатиятулин был тренером черно-белых с 2015 по 2018 годы. Фото: hctraktor.orgАнвар Гатиятулин был тренером черно-белых с 2015 по 2018 годы. Фото: hctraktor.org
Изменить размер текста:

Сбылась мечта многих болельщиков «Трактора»: Анвар Гатиятулин, с которым команда завоевала бронзу в сезоне 2017/2018, вновь возглавил тренерский штаб черно-белых. Задачу по возвращению специалиста ставил президент хоккейного клуба губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Я, как и все болельщики «Трактора», очень рад, что мы вместе - команда, болельщики и новый главный тренер. Анвар Рафаилович тот человек, с которым связаны последние спортивные успехи Трактора. Болельщики заждались возвращения победных эмоций. Мы ждём, что вы сможете продолжить славные традиции Челябинского хоккея, – отметил глава региона.

— Я рад вернуться в Челябинск, в «Трактор». С сегодняшнего дня приступаю к работе. Благодарю за доверие, — прокомментировал Анвар Гатиятулин.

Гендиректор клуба Иван Савин представил проект стратегии развития на ближайшую пятилетку. Как сообщает пресс-служба губернатора, «она основана на современных моделях и лучших традициях южноуральского хоккея, с опорой на воспитанников своей хоккейной школы». Отдельно губернатор обратил внимание на работе с болельщиками.

— Болельщики поддерживают команду и в радости, и в горе. Важно сохранить на трибунах болельщиков со стажем и привлечь новых, — подчеркнул Алексей Текслер.

Возвращение Анвара Гатиятулина и новая стратегия «Трактора».Официальный канал ХК Трактор на Youtube!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штрафы за нарушение самоизоляции в Челябинской области: контроль ужесточен
«Я рад вернуться в Челябинск»: Анвар Гатиятулин вновь стал главным тренером «Трактора»
На пожаре в деревне под Челябинском погибли трое
Антикризисный газон: возле новостроек в Челябинске высадили лук
Танк на Комсомольской площади в Челябинске стал розовым
Очаги заражения коронавирусом в Челябинской области: вспышка в Октябрьском районе
Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать
«Половина больны коронавирусом»: из Якутии эвакуируют около 200 вахтовиков-уроженцев Челябинской области
По регламенту дистанта живет и работает сегодня ведущий вуз Южного Урала
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 4 мая 2020 года: случаи тяжелые
Роддом в Магнитогорске отдали для больных коронавирусом и пневмонией
«Невидимый поворот»: водитель мусоровоза погиб, врезавшись в стелу на въезде в Златоуст
Коронавирус в Челябинской области по районам: остались ли места, где нет ни одного случая
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 мая 2020 года приближается к 800
Предпринимателя из Челябинской области отдали под суд за торговлю контрафактом
В Челябинскую область прибыли 200 вахтовиков, эвакуированных из Якутии
Прохладная погода в Челябинской области сменятся аномальной жарой
14-дневная изоляция в Кургане для приезжих из других городов: как будет работать и сколько по времени
В Магнитогорске из-за карантина по коронавирусу закрыли спецприемник
Девочка-полиглот из Челябинска поразила всех на шоу «Лучше всех»