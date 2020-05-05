В Челябинске нашли автора «антикризисного» газона с луком

5 Май 2020 2020-05-05T07:23:04+03:00

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Идея высадить лук по улице Академика Королева принадлежит владельцу соседнего кафе. Об этом рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Он лично заехал на место и пообщался с предпринимателем. Тот объяснил, что выбрасывать луковицы ему было жалко, вот он и высадил их в газон у заведения.

— В общем, договорились луковицы с клумбы уберут, пересадят в ящики. А на самом деле, он молодец! — написал глава района в своем инстаграме. — Года три назад на этом месте стояло несколько незаконных ларьков, территория была, мягко говоря, неряшливая. Когда мы их демонтировали, владелец заведения вызвался за свой счет восстановить благоустройство — завез чернозем, засеял газон, выложил плиткой часть тротуара, посадил лилии, лилейник, декоративный многолетний лук (не путать с луком-репкой) и продолжает ухаживать за этим участком.

eviktor72 Забавная история сегодня приключилась. Общественники обнаружили на одном из газонов района высаженный..... лук-репку..., разместив фото у себя в аккаунте, с соответствующим комментарием . Как водится, начались звонки от журналистов - чья столь креативная затея?(ну уж точно не администрации района). Объезжая район, заглянул на адрес. Как и предполагал, сея инициатива принадлежала владельцу соседнего кафе. В беседе он пояснил, что жалко было выбрасывать луковицы, решили посадить, вот зазеленело - красиво ведь... В общем, договорились луковицы с клумбы уберут, пересадят в ящики. А на самом деле, он молодец! Года три назад на этом месте стояло несколько незаконных ларьков, территория была, мягко говоря, неряшливая. Когда мы их демонтировали, владелец заведения вызвался за свой счёт восстановить благоустройство - завёз чернозём, засеял газон, выложил плиткой часть тротуара, посадил лилии, лилейник, декоративный многолетний лук ( не путать с луком-репкой) и продолжает ухаживать за этим участком. Как-то так...

Напомним, фотографию «огорода» в центре города опубликовал в соцсетях урбанист Лев Владов. Снимок позабавил пользователей, газон с луком тут же прозвали «антикризисным».

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