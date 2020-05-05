В Челябинске нашли автора «антикризисного» газона с луком
Идея высадить лук по улице Академика Королева принадлежит владельцу соседнего кафе. Об этом рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Он лично заехал на место и пообщался с предпринимателем. Тот объяснил, что выбрасывать луковицы ему было жалко, вот он и высадил их в газон у заведения.
— В общем, договорились луковицы с клумбы уберут, пересадят в ящики. А на самом деле, он молодец! — написал глава района в своем инстаграме. — Года три назад на этом месте стояло несколько незаконных ларьков, территория была, мягко говоря, неряшливая. Когда мы их демонтировали, владелец заведения вызвался за свой счет восстановить благоустройство — завез чернозем, засеял газон, выложил плиткой часть тротуара, посадил лилии, лилейник, декоративный многолетний лук (не путать с луком-репкой) и продолжает ухаживать за этим участком.
Напомним, фотографию «огорода» в центре города опубликовал в соцсетях урбанист Лев Владов. Снимок позабавил пользователей, газон с луком тут же прозвали «антикризисным».
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ИСТОЧНИК KP.RU