«Молодежь помнит»: художники из Челябинска украсили здания патриотичными граффити ко Дню Победы

5 Май 2020 2020-05-05T08:36:31+03:00

Рисунок находится на входе в здание, где расположен Совет Ветеранов. Фото: Тимур Абдуллаев

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Челябинские райтеры создали в Южноуральске два граффити к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На первом изображен седой солдат с орденами, обнимающий мальчика. Рисунок находится на входе в здание, где расположен Совет Ветеранов.

— Связь поколений... Трогательная картина к 9 мая в Южноуральске, при поддержке администрации города для Совета ветеранов. С наступающим праздником Великой Победы! — написал на своей странице в инстаграме автор граффити, известный челябинский художник Тимур Абдуллаев.

Фото: Тимур Абдуллаев

Еще одну патриотичную картину подарили Совету Ветеранов ассоциация художников «Граффити Россия». На ней символически изображены события от 1941 года до сегодняшних дней.

Фото: Граффити Россия

Фото: Граффити Россия

— Молодежь помнит, не забывает. Это для нас всех важно, — говорит руководитель ассоциации Павел Щеклеин.

Напомним, «Граффити Россия» — организатор фестиваля уличного искусства «Культурный код», который должен пройти в Челябинске в начале июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU