Боец ОМОН помог сельчанам справиться с крупным пожаром в Челябинской области

5 Май 2020 2020-05-05T10:15:16+03:00

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Жители села Кузнецкое Аргаяшского района написали письмо начальнику управления Росгвардии по Челябинской области. В нем они поблагодарили бойца челябинского ОМОНа Александра Б., который помог им справиться с пожаром.

В конце апреля возле села вспыхнул сухостой, ветер быстро распространил пламя к деревянным заборам. Жители бросились спасать свои участки.

— Дым застилал глаза, дышать было очень трудно. Ничего не разобрать. А вот Александр не растерялся, он действовал грамотно и технично, — рассказала в письме жительница села Людмила Алексеева.

Пламя едва не перекинулось на хозпостройки и дома.Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

По ее словам, боец ОМОН заливал огонь, нося воду из колодца, выворачивал ломом горящие столбы заборов, организовал сельчан на борьбу с пожаром. Даже когда приехала спецтехника, он помогал пожарным раскидывать рукава и тушить пламя.

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ИСТОЧНИК KP.RU