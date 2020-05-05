В Челябинск вернутся 17 туристов из Таджикистана
Во вторник, 5 мая, в Челябинск вернутся 17 южноуральцев, застрявших из-за коронавируса в Таджикистане. Об этом сообщили в Минздраве Челябинской области. Судя по расписанию на сайте аэропорта «Кольцово», они должны прилететь из Душанбе в Екатеринбург в 23:05. После чего их доставят в Челябинск, в карантинный центр, где возьмут анализы на коронавирус. 14 дней за туристами будут наблюдать медики.
Изначально планировалось, что южноуральцы вернутся домой 4 мая, но рейс перенесли.
В среду, 5 мая, в аэропорту Уфы должен приземлиться борт из Турции, на котором забронированы места для восьми южноуральцев. А 6 мая в Екатеринбурге ожидается рейс из Израиля с восемью жителями нашего региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Челябинске, последние новости на 5 мая 2020 года: штрафы за нарушение режима вырастут до 30 тысяч рублей
Делимся с читателями последними новостями о коронавирусе в Челябинске на ранее утро 5 мая 2020 года (подробнее)
Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 5 мая 2020 года: город стал перевалочным пунктом для больных вахтовиков с Севера
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на ранее утро 5 мая 2020 года (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»