В Челябинск вернутся 17 туристов из Таджикистана

5 Май 2020 2020-05-05T11:19:37+03:00

По прилету их отправят в обсерватор на двухнедельный карантин

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Во вторник, 5 мая, в Челябинск вернутся 17 южноуральцев, застрявших из-за коронавируса в Таджикистане. Об этом сообщили в Минздраве Челябинской области. Судя по расписанию на сайте аэропорта «Кольцово», они должны прилететь из Душанбе в Екатеринбург в 23:05. После чего их доставят в Челябинск, в карантинный центр, где возьмут анализы на коронавирус. 14 дней за туристами будут наблюдать медики.

Изначально планировалось, что южноуральцы вернутся домой 4 мая, но рейс перенесли.

В среду, 5 мая, в аэропорту Уфы должен приземлиться борт из Турции, на котором забронированы места для восьми южноуральцев. А 6 мая в Екатеринбурге ожидается рейс из Израиля с восемью жителями нашего региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU