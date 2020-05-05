Кинулся спасать жену: супруги утонули во время рыбалки в Челябинской области
Для пожилой семейной пары из Миасса ночная рыбалка закончилась трагедией. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на следственный отдел по Миассу, в ночь на 3 мая супруги ловили рыбу с лодки на водоеме возле поселка Нижний Атлян.
По предварительным данным, пожилой рыбачке резко стало плохо, и она упала в воду. Муж кинулся спасать ее. Но выбраться из ледяной воды супруги не смогли.
Точную картину произошедшего сейчас устанавливают следователи. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU