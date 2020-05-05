В Златоусте три фельдшера скорой помощи заразились коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T13:11:24+03:00

Сейчас они находятся на карантине

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В самом крупном очаге заболевания COVID-19, в Златоусте, подтвердился диагноз у трех работников скорой помощи. Об этом КП-Челябинск сообщили в Минздраве Челябинской области.

— Обследование сотрудников проведено 26 апреля. У трех — положительный результат без клинических проявлений, все находятся дома на карантине. Так же на карантине находятся контактные сотрудники. Их обследовали, результаты отрицательные. До конца недели карантин у всех заканчивается. Скорая помощь работает в штатном режиме, — рассказал главврач городской станции скорой помощи Руслан Хазиев.

По данным на 5 мая в Златоусте зарегистрировано 264 случая COVID-19: семеро вылечились, трое умерли, остальные лечатся.

Напомним, вспышка коронавируса возникла в Златоусте в конце апреля. По предварительным данным, она произошла из-за нарушений в оказании медпомощи заболевшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU