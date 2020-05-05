2020-05-05T15:51:55+03:00
Общество

На въезде в Златоуст демонтируют стелу после смертельного ДТП с мусоровозом

От сильного удара машина перевернулась, водитель погиб
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Въезд в Златоуст планируется обозначить новым арт-объектом. Фото: администрация Златоустовского городского округаВъезд в Златоуст планируется обозначить новым арт-объектом. Фото: администрация Златоустовского городского округа
Изменить размер текста:

В Златоусте устраняют последствия аварии с участием мусоровоза, произошедшей вечером 4 мая. Водитель грузовика врезался в стелу, от сильного удара машина перевернулась. Мужчина скончался. В кабинете также находился пассажир, его госпитализировали.

— Сейчас силами муниципального предприятия ведется демонтаж поврежденной стелы, после площадка будет заасфальтирована. Въезд в Златоуст планируется обозначить новым арт-объектом, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, администрация округа подготовит и направит в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предложения по устройству безопасного въезда в город.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У служительниц выявили коронавирус: храм в Челябинской области закрыли на карантин
В Челябинской области построили два новых фельдшерско-акушерских пункта
На въезде в Златоуст демонтируют стелу после смертельного ДТП с мусоровозом
Ограничение въезда в Челябинск из-за коронавируса: ГИБДД развернуло 800 машин
Два брата-офицера спасли детей из горящего дома в Челябинской области
В Златоусте три фельдшера скорой помощи заразились коронавирусом
Кинулся спасать жену: супруги утонули во время рыбалки в Челябинской области
В Челябинск вернутся 17 туристов из Таджикистана
Боец ОМОН помог сельчанам справиться с крупным пожаром в Челябинской области
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 мая 2020 года: число больных перевалило за 800
«Молодежь помнит»: художники из Челябинска украсили здания патриотичными граффити ко Дню Победы
В Челябинске нашли автора «антикризисного» газона с луком