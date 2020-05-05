На въезде в Златоуст демонтируют стелу после смертельного ДТП с мусоровозом

5 Май 2020 2020-05-05T15:51:55+03:00

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В Златоусте устраняют последствия аварии с участием мусоровоза, произошедшей вечером 4 мая. Водитель грузовика врезался в стелу, от сильного удара машина перевернулась. Мужчина скончался. В кабинете также находился пассажир, его госпитализировали.

— Сейчас силами муниципального предприятия ведется демонтаж поврежденной стелы, после площадка будет заасфальтирована. Въезд в Златоуст планируется обозначить новым арт-объектом, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, администрация округа подготовит и направит в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предложения по устройству безопасного въезда в город.

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ИСТОЧНИК KP.RU