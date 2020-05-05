В Челябинской области построили два новых фельдшерско-акушерских пункта
В Сосновском районе скоро откроются новые фельдшерско-акушерские пункты: в поселке Витаминный и селе Архангельское. Готовность объектов лично проверил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в поселке Витаминный ФАПа никогда не было, жителям приходилось ездить за десятки километров, чтобы получить медпомощь. Теперь здесь возвели здание, где разместился не только ФАП, но жилье для фельдшера. В ближайшее время тут установят оборудование и начнется прием пациентов.
В поселке Архангельском ФАП был, но уже находился в аварийном состоянии. Поэтому здесь построили новый пункт для оказания медпомощи.
Всего в Челябинской области в этом году планируют построить 24 фельдшерско-акушерских пункта.
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ИСТОЧНИК KP.RU