Жителям Кургана привезут дрова за рубль

6 Май 2020 2020-05-06T07:42:52+03:00

Но положены они не всем

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В своих соцсетях губернатор Курганской области Вадим Шумаков рассказал, что в регионе раздадут по кубометру дров за символический один рубль. Однако скидка доступна не всем.

— Нами принято решение о бесплатном (вернее, по номиналу 1 рубль за кубометр) обеспечении дровами отдельных категорий жителей области. В первую очередь это одинокие старики, одинокие матери, а также малообеспеченные семьи пенсионеров, — сообщил Вадим Шумаков.

Обеспечивать дровами нуждающихся будут за счет валежника и деревьев, поваленных ураганом. После того, как в области снизится уровень пожарной опасности, лесники приступят к заготовке и доставке дров, произойдет это примерно во второй половине мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU