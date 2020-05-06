Жителям Кургана привезут дрова за рубль
В своих соцсетях губернатор Курганской области Вадим Шумаков рассказал, что в регионе раздадут по кубометру дров за символический один рубль. Однако скидка доступна не всем.
— Нами принято решение о бесплатном (вернее, по номиналу 1 рубль за кубометр) обеспечении дровами отдельных категорий жителей области. В первую очередь это одинокие старики, одинокие матери, а также малообеспеченные семьи пенсионеров, — сообщил Вадим Шумаков.
Обеспечивать дровами нуждающихся будут за счет валежника и деревьев, поваленных ураганом. После того, как в области снизится уровень пожарной опасности, лесники приступят к заготовке и доставке дров, произойдет это примерно во второй половине мая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU