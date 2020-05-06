2020-05-06T07:42:52+03:00
Общество

Жителям Кургана привезут дрова за рубль

Но положены они не всем
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: instagram.com/shumkov_vm/Фото: instagram.com/shumkov_vm/
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В своих соцсетях губернатор Курганской области Вадим Шумаков рассказал, что в регионе раздадут по кубометру дров за символический один рубль. Однако скидка доступна не всем.

— Нами принято решение о бесплатном (вернее, по номиналу 1 рубль за кубометр) обеспечении дровами отдельных категорий жителей области. В первую очередь это одинокие старики, одинокие матери, а также малообеспеченные семьи пенсионеров, — сообщил Вадим Шумаков.

Обеспечивать дровами нуждающихся будут за счет валежника и деревьев, поваленных ураганом. После того, как в области снизится уровень пожарной опасности, лесники приступят к заготовке и доставке дров, произойдет это примерно во второй половине мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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