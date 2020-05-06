В Челябинске сразу два подростка-мотоциклиста попали в аварию

6 Май 2020 2020-05-06T08:30:02+03:00

У подростков не было водительских прав

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Два подростка-мотоциклиста попало в аварию на майских выходных в Челябинске, несовершеннолетние водители не имели прав.

В Ленинском районе 15-летний водитель на мотоцикле Racer столкнулся с Renault. Инцидент произошел 5 мая в возле дома №36 на Костромской улице. Как сообщает ГИБДД Челябинска, у мотоциклиста не было водительских прав. Нарушителя госпитализировали с места ДТП.

Еще одна авария с подростком-мотоциклистом произошла в воскресенье, 2 мая. Напротив дома №10 по улице 40 лет Победы женщина на Hyundai, выезжая с прилегающей территории, столкнулась с несовершеннолетним на мотоцикле Yamaha.

— Водитель мотоцикла — молодой человек 2004 года рождения, права управления транспортным средством не имеет. В результате ДТП получил травмы и был госпитализирован с места происшествия, — сообщили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU