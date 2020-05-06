2020-05-06T08:39:18+03:00
Происшествия

«Нечем кормить детей»: в Челябинске мошенники угрожают автомобилистам и требуют деньги

Водитель нашел записку под дворником
Ирина ФАДЮШИНА
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Такую записку нашел читатель «Комсомолки», припарковавший машину на улице ЛовинаТакую записку нашел читатель «Комсомолки», припарковавший машину на улице Ловина
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Дурной пример заразителен: после того, как в соцсетях появились фотографии записок с угрозами испортить автомобиль, подобные «письма счастья» стали получать и челябинские автомобилисты.

— Сегодня под дворником машины нашел. Авто было припарковано на улице Ловина, — пишет читатель КП-Челябинск Дмитрий. — Думаю, кроме слов ничего не будет, но чем быстрее начнут об этом говорить, тем быстрее пропадет интерес к данному виду мошенничества.

Вымогатель требует перевести на карту 1000 рублей и отправить СМС с номером авто. Отметим, что текст записки, которую нашел челябинец отличается от тех, кто гуляют по интернету. Теоретически, по номеру указанной карты вымогателя можно найти.

— Это мошенничество. При обнаружении подобных записок просим незамедлительно обратиться в полицию, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

А вот такая записка ранее появилась в соцсетях. Фото: ЧП ДТП Златоуст/vk.com

А вот такая записка ранее появилась в соцсетях. Фото: ЧП ДТП Златоуст/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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