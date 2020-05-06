2020-05-06T10:02:33+03:00
Общество

ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых в Челябинской области

Клиент приобрел квартиру стоимостью 2,3 миллиона рублей у застройщика ООО СК «Легион»
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ в Челябинской области выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Сделка прошла в Челябинске, клиент приобрел квартиру стоимостью 2,3 млн рублей у застройщика ООО СК «Легион» в жилом комплексе «Ньютон». Процентная ставка составляет 6,5% годовых на весь срок кредитования.

ВТБ первым из российских банков объявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе. «Ипотека с господдержкой 2020» позволяет до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для покупки объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 3 млн рублей – для объектов в других регионах страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, прокомментировал: «Новая госпрограмма – это отличная возможность реализовать свою мечту для тех южноуральцев, кто планировал приобрести квартиру в новостройке. Мы оперативно рассматриваем все заявки и ожидаем рост спроса на ипотеку по данной программе».

ВТБ является одним из лидеров по ипотечному кредитованию в стране и регионе. По итогам первого квартала 2020 года 1,7 тыс. челябинских семей получили в ВТБ жилищные кредиты на сумму 2,6 млрд рублей, что на 17% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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