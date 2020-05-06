«Гуляем в горах, здороваемся локтями»: сравниваем карантинные меры в Челябинске и Австрии вместе с иностранным студентом

6 Май 2020 2020-05-06T11:04:13+03:00

Кристиан учится на синхронного переводчика с русского, английского и французского Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Пока в Челябинске ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции, вводят обязательный масочный режим и ограничивают въезд для иногородних, в некоторых странах начинают снимать ограничения. На радио «Комсомольская правда»-Челябинск (95,3 FM) пообщались со студентом-переводчиком из Австрии Кристианом Фрайбергером.

Студент-переводчик о коронавирусе в Австрии 00:00 00:00

Молодой человек несколько лет изучает русский язык и сейчас находится дома, в небольшой деревне рядом с Линцем. Из-за пандемии ему пришлось отложить поездку в Россию:

— Канцлер сказал, что надо планировать провести отпуск дома, в Австрии. В другую страну нельзя — только если у тебя там семья, но придется провести 14 дней на карантине.

В Тироле есть города, где введен режим карантина. Там можно выйти в магазин или аптеку. Но в большей части Австрии разрешены прогулки, даже можно поехать на природу, в горы. Правительство сказало, что надо быть на свежем воздухе. При этом есть ограничение: в горах нельзя заниматься спортом. Ведь если человек травмируется, придется отправлять за ним вертолет, а медицина и так загружена.

При встрече люди в Австрии здороваются на словах. Иногда вместо того, чтобы пожать руку, здороваются локтями. Штрафы больше, до 3 тыс. евро, но я не слышал, чтобы кого-то из моих знакомых оштрафовали. На первый раз полиция делает предупреждение.

Как везде, предприниматели оказались в тяжелой ситуации. Они должны либо уволить часть персонала, либо изменить его режим работы на неполную рабочую неделю. Мой отец уволил секретаря по взаимному согласию, выплатив компенсацию.

У нас больных не так много. Но я знаю два человека, у которых подтвердился коронавирус. В Австрии хорошая система здравоохранения, лечение проходит по страховке.

Потихоньку возобновляют работу строительные магазины. Церкви открылись. На свадебных церемониях могут присутствовать не более пяти человек, остальные — только через интернет. На похоронах ограничение в 10 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU