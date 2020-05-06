2020-05-06T15:56:40+03:00
Происшествия

При возведении пристроя к оперному театру в Челябинске украли миллион

Хищения бюджетных средств вскрылись во время прокурорской проверки
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного делаМатериалы проверки прокуратура направила в следственные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Прокуратура нашла нарушения бюджетного законодательства при возведении пристроя театра оперы и балета к саммитам ШОС и БРИКС. Материалы следственной проверки направлены в суд, теперь стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

— В рамках исполнения государственного контракта приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы. Ущерб, причиненный бюджету Челябинской области, составил более 920 тыс. рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Теперь чиновникам минстроя Челябинской области, который является генеральным заказчиком строительства, и ОГКУ «Челябоблинвестстрой», который принимал работу, светят сразу три уголовные статьи:«злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ), «превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ) и «мошенничество в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ ).

РАНЕЕ НА ТЕМУ

«Дешево и сердито»: челябинский урбанист раскритиковал укладку плитки возле театра оперы и балета

Общественник говорит, что белые разводы на плитке мы будем наблюдать десятилетиями (читать)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура попросила мэра Челябинска разобраться в доставке наборов для малоимущих
В Челябинской области нашли виновных в загрязнении реки
Агитки челябинского депутата вызвали бурную дискуссию в соцсетях
В Челябинске мошенницы обманули пенсионеров на полмиллиона рублей
Челябинский депутат-скандалист обвинил владельца алкомагазина в покушении
Недострои обходятся Челябинску в 33 миллиарда рублей
При возведении пристроя к оперному театру в Челябинске украли миллион
«Готовы забрать и больных»: в Челябинске ждут вахтовиков с месторождения в Якутии, где вспыхнул очаг ковида
ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг
ЕГЭ в Челябинской области могут перенести на вторую половину лета
Южноуральских поджигателей будут ловить с помощью дрона
Более тысячи жителей Челябинской области наказали за нарушение режима самоизоляции
Обязательное ношение перчаток в Челябинске в период коронавируса: когда введут и для чего
Губернатор озвучил число медиков, зараженных коронавирусом в Челябинской области
Водителя мусоровоза, устроившего ДТП с микроавтобусом в Челябинске, отдали под суд
«Галамарт» вручит подарки тем, кто сидит дома
Алексей Текслер о введении масочного режима в Челябинской области: «На улице носить не обязательно»
Челябинских инфекционистов поддержат детскими рисунками
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «У каждого пятого осложняется пневмонией»
Общественники обеспокоены: если стоимость медицинских масок в аптеках не снизится, некоторые люди не смогут их покупать
«Гуляем в горах, здороваемся локтями»: сравниваем карантинные меры в Челябинске и Австрии вместе с иностранным студентом
Масочный режим в Челябинской области: теперь официально