При возведении пристроя к оперному театру в Челябинске украли миллион

6 Май 2020 2020-05-06T15:56:40+03:00

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Артем КИЛЬКИН

Хищения бюджетных средств вскрылись во время прокурорской проверки

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Прокуратура нашла нарушения бюджетного законодательства при возведении пристроя театра оперы и балета к саммитам ШОС и БРИКС. Материалы следственной проверки направлены в суд, теперь стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

— В рамках исполнения государственного контракта приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы. Ущерб, причиненный бюджету Челябинской области, составил более 920 тыс. рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Теперь чиновникам минстроя Челябинской области, который является генеральным заказчиком строительства, и ОГКУ «Челябоблинвестстрой», который принимал работу, светят сразу три уголовные статьи:«злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ), «превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ) и «мошенничество в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ ).

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ИСТОЧНИК KP.RU