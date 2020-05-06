Общественники обеспокоены: если стоимость медицинских масок в аптеках не снизится, некоторые люди не смогут их покупать

6 Май 2020 2020-05-06T12:11:13+03:00

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Масочный режим в Челябинской области пока имеет рекомендательный характер, но с 12 мая за отказ от ношения СИЗов на полном серьезе начнут штрафовать. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», сослаться на отсутствие масок в аптеках — больше не вариант, так как в Челябинске запущено производство мощностью до пяти миллионов штук ежемесячно. Поставки пойдут на «Областной аптечный склад».

— На сегодня в чеке от госаптеки — 30-35 рублей за одноразовую маску (сходил куда-то, снял, выбросил). Считаем, грубо: человеку в разное время дня нужно попасть в магазин, поликлинику, МФЦ и еще бог знает куда по неотложным делам. Четыре — пять штук это 120 — 175 рублей. Внушительная сумма для людей с маленькими пенсиями и МРОТ (похоже, проще все же купить многоразовый образец). Нет гарантии, что челябинцы не начнут мухлевать: проводя в одноразовой маске целый день, не меняя каждые два часа, пустив насмарку весь защитный смысл, — продолжают авторы «Челябушки». — Не пора ли вернуть доковидную стоимость масок хотя бы в госаптеки? Снизить втрое, то есть. Ведь фактически ценность товара не поменялась. Да, вырос спрос, однако власти и предложение коммерческое обеспечили, благодаря подарку от РМК.

Кстати, на Южном Урале динамика заражения COVID-19 пошла на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU