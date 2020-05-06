Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «У каждого пятого осложняется пневмонией»

6 Май 2020 2020-05-06T12:19:29+03:00

Расслабляться рано, заявил Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области

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Основным источником заражения COVID-19 на Южном Урале остается контакт с больным. Это может произойти где угодно, даже в общественных местах. Губернатор Алексей Текслер провел брифинг о коронавирусе в Челябинской области.

— Существенный вклад внес больничный очаг в Златоусте — чуть более 13%. Вместе с домашними очагами это 20%. Наша работа направлена на контроль и локализацию, — заявил глава региона.

Он отметил, что чем моложе человек, тем легче протекает болезнь: у 66% клинических проявлений нет. Среди пожилых людей этот показатель снижается до 33%.

— У каждого пятого заболевание осложняется пневмонией, — отметил глава региона.

При этом он отметил, что летальность от коронавируса в Челябинской области ниже, чем в других регионах.

— Самый главный вывод — расслабляться рано, — подытожил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU