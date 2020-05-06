2020-05-06T12:30:43+03:00
Общество

Челябинских инфекционистов поддержат детскими рисунками

В ГКБ №8 проходят лечение 36 больных коронавирусом
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Поддерживающие плакаты подготовила племянница главрача учреждения. Фото: hornews.comПоддерживающие плакаты подготовила племянница главрача учреждения. Фото: hornews.com
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«Сотрудники были растроганы поддержкой» — двор челябинской областной больницы №8 украсили детские рисунки для медиков. Новые украшения должны воодушевить врачей-инфекционистов, которые лечат пациентов с COVID-19.

Рисунки подготовила шестилетняя племянница главврача больницы Алексею Конашову Софья. Плакаты понравились так понравились ее дяде, что он решил повесить их на деревьях напротив окон клинико-диагностической лаборатории инфекционного отделения.

— Так получилось, что наши окна как раз выходят на те деревья, где теперь размещены рисунки. Работы у нас действительно много, и порой от усталости настроения совсем нет. Но так вот выглянешь в окно, увидишь эти позитивные рисунки, и сразу настроение поднимается. Эдакий прилив сил находит, открывается второе дыхание для нашей нелегкой работы, — цитирует слова заведующей клинико-диагностической лабораторией ГКБ № 8 Натальи Шнайдер сайт hornews.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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