«Галамарт» вручит подарки тем, кто сидит дома
Челябинцы активно подхватили конкурс «ГАЛАтехнобыт и BABAYAGA!». И это понятно: условия участия предельно простые, а подарки — замечательные.
Как принять участие
Покажите, как бытовая техника делает ваше пребывание дома комфортным: неважно, пылесос это, миксер, кофеварка или электрический чайник.
Сделайте фото, как вы пылесосите, делаете чай, варите кофе или что угодно другое с помощью вашей бытовой техники.
Запостите снимок на вашей личной странице Вконтакте с хештегами #ГАЛАтехнобыт и #сидимдомасгаламартом
Что получат победители
Победители техно-челленджа получат классные подарки нового поколения от народного магазина «Галамарт»: беспроводной аккумуляторный пылесос, электрический чайник с функцией поддержания температуры, блендер-кувшин, мультиварку c 16 программами или беспроводную колонку FORZA «под дерево».
Итоги конкурса подведем 8 мая.
А пока ждем объявления победителей, можно и доставку на дом из «Галамарта» заказать, которая с недавних пор работает в Челябинске, причем со скидками до 50%.
Подробности: 8 800 333-4-000, www.galamart.ru.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU