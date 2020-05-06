«Галамарт» вручит подарки тем, кто сидит дома

6 Май 2020 2020-05-06T12:40:37+03:00

Просто покажите, чем вы занимаетесь в самоизоляции

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Челябинцы активно подхватили конкурс «ГАЛАтехнобыт и BABAYAGA!». И это понятно: условия участия предельно простые, а подарки — замечательные.

Как принять участие

Покажите, как бытовая техника делает ваше пребывание дома комфортным: неважно, пылесос это, миксер, кофеварка или электрический чайник.

Сделайте фото, как вы пылесосите, делаете чай, варите кофе или что угодно другое с помощью вашей бытовой техники.

Запостите снимок на вашей личной странице Вконтакте с хештегами #ГАЛАтехнобыт и #сидимдомасгаламартом

Что получат победители

Победители техно-челленджа получат классные подарки нового поколения от народного магазина «Галамарт»: беспроводной аккумуляторный пылесос, электрический чайник с функцией поддержания температуры, блендер-кувшин, мультиварку c 16 программами или беспроводную колонку FORZA «под дерево».

Итоги конкурса подведем 8 мая.

А пока ждем объявления победителей, можно и доставку на дом из «Галамарта» заказать, которая с недавних пор работает в Челябинске, причем со скидками до 50%.

Подробности: 8 800 333-4-000, www.galamart.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU