2020-05-06T14:18:48+03:00
Происшествия

Водителя мусоровоза, устроившего ДТП с микроавтобусом в Челябинске, отдали под суд

Его работодателю пришлось выплатить ущерб семье погибшей пассажирки
Ангелина ЗАКИРОВА
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Водителя мусоровоза осудят за смертельное ДТПВодителя мусоровоза осудят за смертельное ДТПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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37-летнего водителя мусоровоза из Копейска будут судить за ДТП с пятью пострадавшими и одним погибшим. Прокуратура Челябинской области направила уголовное дело в суд.

— Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, кроме того, состоял на учете в связи с употреблением наркотиков, — сообщает пресс-служба прокураторы региона.

Напомним, страшная авария случилась в ночь на 20 августа в районе Лесного кладбища. Мусоровоз врезался в микроавтобус «Пежо», от удара микроавтобус перевернулся на бок. В таком положении его поволокло еще несколько метров. Травмы получили 13 человек. Одна из пострадавших — 18-летняя девушка, которая выпала из салона на проезжую часть, скончалась в больнице.

Работодатель подсудимого — комания «Экотранс» — возместила ущерб потерпевшим по уголовному делу — матери погибшей девушки и пассажиру, получившему тяжкий вред здоровью.

Авария мусоровоза и микроавтобуса в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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