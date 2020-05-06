Водителя мусоровоза, устроившего ДТП с микроавтобусом в Челябинске, отдали под суд
37-летнего водителя мусоровоза из Копейска будут судить за ДТП с пятью пострадавшими и одним погибшим. Прокуратура Челябинской области направила уголовное дело в суд.
— Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, кроме того, состоял на учете в связи с употреблением наркотиков, — сообщает пресс-служба прокураторы региона.
Напомним, страшная авария случилась в ночь на 20 августа в районе Лесного кладбища. Мусоровоз врезался в микроавтобус «Пежо», от удара микроавтобус перевернулся на бок. В таком положении его поволокло еще несколько метров. Травмы получили 13 человек. Одна из пострадавших — 18-летняя девушка, которая выпала из салона на проезжую часть, скончалась в больнице.
Работодатель подсудимого — комания «Экотранс» — возместила ущерб потерпевшим по уголовному делу — матери погибшей девушки и пассажиру, получившему тяжкий вред здоровью.
Авария мусоровоза и микроавтобуса в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU