Губернатор озвучил число медиков, зараженных коронавирусом в Челябинской области
С начала эпидемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медиков. Из них 17 — врачи. Из них в Златоусте, где вспыхнул очаг заболевания в больнице №1, COVID-19 подтвердился у 60 человек, из которых 13 врачей.
Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке»
— Семье умершего врача из Бредов окажут помощь 200 тыс. рублей, — прокомментировал Алексей Текслер.
Напомним, изначально в златоустовской горбольнице заразились 44 человека. На сегодняшний день число заболевших составило более 270, умерло три человека. Мы собрали информацию по другим очагам заражения.
57-летний медик из Бредов подхватил COVID-19 во время выездов для забора анализов у контактных лиц. Его госпитализировали в горбольницу Магнитогорска с двухсторонней пневмонией. О том, как протекала болезнь, — в нашем материале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Контактных по коронавирусу игнорируют»: коллеги заболевшего фельдшера из Златоуста не могут добиться анализа для себя
Медиков не отправили на самоизоляцию, им приходится каждый день выезжать на вызовы (подробнее)
«Мы — самые чистые люди на планете»: челябинские врачи отделения для больных коронавирусом рассказали, как изменилась их жизнь
«Комсомольская правда» побывала на передовой, где медики сражаются с COVID-19 (эксклюзив kp.ru)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»