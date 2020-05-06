2020-05-06T13:23:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор озвучил число медиков, зараженных коронавирусом в Челябинской области

А также назвал размер помощи семье умершего от COVID-19 врача из Бредов
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Медики рискуют больше всехМедики рискуют больше всехФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С начала эпидемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медиков. Из них 17 — врачи. Из них в Златоусте, где вспыхнул очаг заболевания в больнице №1, COVID-19 подтвердился у 60 человек, из которых 13 врачей.

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— Семье умершего врача из Бредов окажут помощь 200 тыс. рублей, — прокомментировал Алексей Текслер.

Напомним, изначально в златоустовской горбольнице заразились 44 человека. На сегодняшний день число заболевших составило более 270, умерло три человека. Мы собрали информацию по другим очагам заражения.

57-летний медик из Бредов подхватил COVID-19 во время выездов для забора анализов у контактных лиц. Его госпитализировали в горбольницу Магнитогорска с двухсторонней пневмонией. О том, как протекала болезнь, — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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