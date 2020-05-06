2020-05-06T14:02:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Обязательное ношение перчаток в Челябинске в период коронавируса: когда введут и для чего

Вменят ли обязательное ношение перчаток в Челябинске в период коронавируса
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске могут ввести не только масочный, но и перчаточный режим. Фото: Архив "КП".В Челябинске могут ввести не только масочный, но и перчаточный режим. Фото: Архив "КП".
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С 12 мая в Челябинске вводится обязательный масочный режим. Вменят ли обязательное ношение перчаток в Челябинске в период коронавируса? Об этом 6 мая на брифинге, посвященном ситуации с распространением COVID-19 заявил губернатор Алексей Текслер.

Большое количество исследований говорит о том, что коронавирусная инфекция передается не только воздушно-капельным, но и контактным путем.

— Это значит, что есть смысл, если вы находитесь в общественном месте, надевать и перчатки (медицинские. — Прим. ред.). С точки зрения нормативной истории, мы подумаем об этом позже, — сказал губернатор.

Корреспонденты КП-Челябинск поинтересовались стоимостью медицинских перчаток. Например, в одной из популярных аптечных сетях пара разовых медицинских перчаток стоит от 22 рублей до 25,5 рублей. За покупку 30 пар в расчете на месяц челябинцу придется выложить от 660 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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