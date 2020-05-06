Более тысячи южноуральцев наказали за нарушение режима самоизоляции

6 Май 2020 2020-05-06T14:00:02+03:00

При этом 500 из них в Челябинске

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1200 — именно столько административных протоколов составлено на южноуральцев, нарушивших самоизоляцию. За соблюдением режима следят несколько передвижных пунктов, которые патрулируют улицы, парки и другие общественные места.

С начала месяца только в Челябинске зафиксировано более 500 административных протоколов за нарушение режима. Всего за майские праздники силовики проверили более 15 тысяч южноуральских пешеходов и водителей.

Также продолжают работать и посты ГИБДД на въездах и выездах в областной центр. Только за последние сутки в Челябинск не пустили более полутора тысяч водителей из других регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU