2020-05-06T14:38:37+03:00
Общество

Южноуральских поджигателей будут ловить с помощью дрона

В регионе действует особый противопожарный режим
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Всего с начала режима зафиксировано более 200 нарушений. Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской областиВсего с начала режима зафиксировано более 200 нарушений. Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области
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Современные технологии на страже порядка: южноуральским шашлычникам будут выписывать штрафы с помощью квадрокоптера. Сотрудники МЧС будут следить за нарушениями противопожарного режима с летающего дрона.

За минувшие выходные беспилотники уже смогли выявить несколько любителей открытого огня на территории Сосновского района. При этом, нарушителей наказывают не только за разжигание огня в лесу, но и за возгорания на частных участках — им грозит штраф в четыре тысячи.

— В условиях особого противопожарного режима жители сжигали мусор и сухую траву на своих участках. В любой момент ситуация могла выйти из-под контроля, что в условиях сильного ветра и засушливой погоды могло привести к серьезным последствиям. К людям, нарушившим закон, применены меры административного воздействия, — рассказали в региональном МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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