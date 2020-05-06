ЕГЭ в Челябинской области могут перенести на вторую половину лета

6 Май 2020 2020-05-06T14:50:04+03:00

Кроме того, также обсуждается полная отмена экзаменов для девятиклассиков

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Коронавирус вносит коррективы: ЕГЭ в Челябинской области могут снова перенести. В этот раз на июль или даже август. По мнению министерства просвещения, на решение может повлиять распространение коронавируса после майских праздников.

— Зачисление в высшие учебные заведения не может пройти без результатов единого государственного экзамена. Не исключено, что после праздников, после 12-го мая, это решение будет скорректировано в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. О точных датах говорить пока рано, — цитируют журналисты KP.ru слова пресс-службы ведомства.

Вместе с переносом ЕГЭ может быть перенесено и начало учебного года в вузах. Предположительно, в этом случае занятия у будущих студентов начнутся на месяц позже — в октябре.

Также сейчас рассматривается вариант с полной отменой экзаменов для девятиклассников — выпускникам выставят оценки на основе их аттестационных оценок. Ранее школьников обязали сдать только обязательные предметы.

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ИСТОЧНИК KP.RU